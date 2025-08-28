وفاة ثلاثة أشخاص بالبسابير وحالتي وفاة في منطقة الشعديناب

- 1/2
أعلنت حكومة ولاية نهر النيل عن وقوع وفيات وإصابات وخسائر جراء الأمطار والسيول في عدد من محليات الولاية. وتسببت السيول في انهيار مباني وتدمير ممتلكات، خاصة في محليات الدامر وشندي وعطبرة.
وأكد الناطق الرسمي باسم حكومة الولاية، الأستاذ مصطفى محمد عثمان الشريف، تسجيل حالتي وفاة في منطقة الشعديناب بالدامر، ويتلقى المصابون العلاج في العناية المركزة بمستشفى الدامر. كما شهدت الدامر حالتي وفاة أخريين في المربعين 24 و 38.
وفي قرية البسابير الشيخاب بمحلية شندي، توفي ثلاثة أشخاص إثر انهيار منزل. وأشار مصطفى إلى أن السيول في الوحدة الإدارية بالزيداب أدت إلى انهيار عدد من المساكن، ويجري حصرها حاليًا.
وأكد أن غرفة الطوارئ الميدانية، برئاسة السيد الوالي الدكتور محمد البدوي عبدالماجد، تواصل عملها لمتابعة الأوضاع ميدانيًا وتقديم المساعدة العاجلة للمواطنين وتعمل الجهات المختصة على تقييم الأضرار لتوفير الدعم اللازم في أسرع وقت.
وتقدم الناطق الرسمي باسم حكومة الولاية بخالص العزاء لأسر المتوفين، سائلاً الله أن يمن بالشفاء العاجل على المصابين، وأن يجعلها أمطار خير وبركة على أهل الولاية.
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
