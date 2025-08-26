المملكة العربية السعودية : نجدد الدعوة لجميع الأطراف السودانية إلى تنفيذ بنود “إعلان جدة”

قالت وكالة الأنباء السعودية إن مجلس الوزراء السعودي جدد خلال جلسة برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز دعوة المملكة جميع الأطراف السودانية إلى تنفيذ بنود “إعلان جدة” الموقع في مايو 2023م، والالتزام بحماية المدنيين وضمان أمن ممرات المساعدات الإغاثية والإنسانية، بجانب تغليب مصلحة الشعب السوداني الشقيق وتجنيبه ويلات الحرب والصراعات الداخلية.

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

