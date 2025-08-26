أثارت تصريحات محمود عبدالرازق شيكابالا الجدل خلال الساعات القليلة الماضية، بسبب تناقضها، وبالتحديد بشأن رحيل النجم أحمد سيد زيزو عن نادي الزمالك وانتقاله إلى النادي الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

«مينفعش يمشي ولازم نبيعه».. هل تناقضت تصريحات شيكابالا بشأن رحيل زيزو عن الزمالك؟

البداية كانت في الثامن عشر من شهر نوفمبر الماضي، وبالأخص في حفل نادي الزمالك عقب التتويج بلقبي كأس السوبر الأفريقي وبطولة الكونفدرالية.

وقال شيكابالا: «في ناس بتقول إننا هنضايق لو زيزو كمل في الزمالك، لكن إحنا عايزين زيزو في النادي ودي الحقيقة، وغرفة الملابس قوية ومتحدة».

تلك التصريحات كانت مثل سابقها، حينما قال شيكابالا في تصريحات عبر قناة «إم بي سي مصر 2»: «زيزو هيكمل إن شاء الله في الزمالك» ومينفعش يمشي إحنا بنبني عليه، وهو قالي هيجدد».

وأضاف: «الزمالك قدر زيزو وليس اختياره، لازم يستلم راية النادي، أنا لو بإمكاني تكتيفه هعمل كدة علشان يفضل موجود».

ثم خرج شيكابالا مساء أمس السبت، بتصريحات عبر قناة «إم بي سي مصر 2»، مع الإعلامي الشهير إبراهيم فايق، وجاءت كالآتي: «قعدت في جلسة مع حسين لبيب ومحمد عبدالشافي، وقولتله لازم نبيع زيزو ونستفيد من فلوسه حتى لو راح النادي الأهلي».

كما أوضح: «وكمان جوزيه جوميز قال نفس الكلام، وقالهم مش عايز حد مكانه، وكل لاعب يأخذ حقه، الزمالك بتاع المهاويس».

بينما اختتم: ««مينفعش لاعب يستحوذ على كل الفلوس والباقي يكون مش لاقي، أكيد هتحصل مشاكل في غرف الملابس، وهيتقال اشمعنا إحنا، زيزو كان يتباع ونضم 3 لاعبين جدد».

المصري اليوم