احكام بالإعدام والسجن المؤبد والسجن على آخرين شاركوا قوات التمردة بسنجة

قدمت النيابة العامة سنجة، الاثنين، المتهمين (م ا م ح ) و(أ ب ش م) و(أ ع أ ع) و( م م ع أ ح) للمحاكمة في الدعاوى الجنائية بالرقم ( غ إ/59 /60/62 /61/ 2025) تحت المواد (21-26-50-51-186-189) من القانون الجنائي لسنة 1991 تعديل 2020 م معاونة قوات الدعم السريع المتمردة والاشتراك معها على تقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة وارتكاب جرائم ضد الإنسانية .
وتقدمت النيابة بقضية الإتهام أمام المحكمة واستمعت المحكمة لقضيتي الإتهام و الدفاع و بعد ثبوت ارتكاب المتهمين للجريمة بالبينات القاطعة حيث تم القبض عليهم بعد مشاركتهم في المعارك التي خاضتها القوات المتمردة ضد الدولة .
وأصدرت المحكمة الجنائية العامة حكما على المتهمين بالإعدام شنقا حتى الموت (تعزيرا) للمتهمين(م ا م ح )و(أ ب ش م) و بالسجن المؤبد مدة (20) عاما للمتهم ( ا ع أ ع) والسجن لمدة (10) سنوات للمتهم (مم ع أ ح) ذلك بعد إدانتهم تحت المواد المذكورة
صدر الحكم بحضور محامي الدفاع و مثلت نيابة سنجة الاتهام أمام المحكمة.
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
