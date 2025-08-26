تعيش مدينة الفاشر أياماً هي الأقسي في تاريخها الضارب في عمق التاريخ .. كل الغزاة والقتلة الذين استهدفوا الفاشر إرتدوا علي أدبارهم خائبين .. تعلم عصابات ومليشيات آل دقلو أن الفاشر نتفت ريشهم وقضت علي ماتبقي من قادتهم وجنودهم .. يعلم آل دقلو أنحاولة يائسة الفاشر هزمتهم شرّ هزيمة وفي محاولة يائسة لرتق خيباتهم وفواجعهم استقدموا للفاشر كل عصابات ومرتزقة القتل في العالم ليقوموا مقام أشرار الجنجويد الذين هلكوا علي تخوم وأسوار الفاشر .. ■ آخر من إستأجرتهم الإمارات للقتال في الفاشر مجموعة جنود أوكرانيين يقصفون الأبرياء والعزّل داخل أحياء المدينة .. ■ بحسابات وتدابير الأرض والجهد البشري بذلت الفاشر وأهلها مافي وسعهم .. ■ وبحساب وتدابير السماء، فإن الله غالبٌ علي أمره ولكن أكثر الناس لايؤمنون .. لايوقنون .. ■ نصرٌ من الله وفتحٌ قريب .. الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد

كانت هذه تفاصيل خبر تعيش مدينة الفاشر أياماً هي الأقسي في تاريخها الضارب في عمق التاريخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.