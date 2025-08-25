بعد عامين من الغياب محلية الخرطوم تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف

احتفلت محلية الخرطوم اليوم باحياء ذكرى المولد النبوي الشريف بعد عامين من الغياب بسبب الحرب وتواجد مليشيا الدعم السريع بالخرطوم، حيث تحركت زفة المولد من مسجد البرهانية جوار السوق الشعبي يتقدمها المدير التنفيذي للمحلية عبد المنعم البشير وقيادات الأجهزة الأمنية وشيوخ ومريدي الطرق الصوفية حيث طافت الزفة َمرورا بشارع 41 والحرية والصحافة ظلط وباشدار حتى ميدان المولد بساحة البرهانية.

وأكد المدير التنفيذي خلال مخاطبته الاحتفال على عظم الاحتفال بالذكرى الكريمة مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم والتي تجسد روح التأخي حبا في ذكرى المولد النبوي الشريف، محيا القوات المسلحة والقوات الأخرى المساندة التي جعلت المستحيل ممكنا بتحرير المحلية من اوباش التمرد، محيا شيوخ الطرق الصوفية والطريقة البرهانية التي استضافت زفة المولد بدارها العامرة فرحا بمولد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، مثمنا مشاركة الحشود الكبيرة احتفالا بالذكرى الكريمة التي تؤكد رسالة كبيرة للعالم بأن الخرطوم باتت آمنة، مطالبا المواطنين خارج الخرطوم بالعودة الي الي العاصمة بعد أن بدأت تعود تدرجيا لطبيعتها.

حيا المدير العام العام للشئون الدينية بولاية الخرطوم طارق محمد احمد الحضور الذين شاركوا في الزفة التي وصفها بالعظيمة مما يغيظ اعداء الوطن التي تمثل رسالة قوية للعالم بأن الخرطوم باتت آمنة وتحتفل بذكرى المولد الكريم في طرقها وساحاتها.

ثمن مدير الادارة العامة للشئون الدينية بمحلية الخرطوم بشير فضل دور الطرق الصوفية في حرصها على الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بعد عامين من الغياب بسبب تواجد مليشيا الدعم السريع بالخرطوم، داعيا الجميع للابتهال للمولي عز وجل بعد ان من الله تعالى علينا بتحرير الخرطوم وان نشهد احتفال ذكرى المولد الشريف والخرطوم من داخلها آمنة من اوباش التمرد بفضل دعوات الشيوخ والصالحين الذين تضرعوا للمولي عز وجل حتى من الله علينا بالانتصار.

