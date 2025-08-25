- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
حرصت الفنانة إلهام شاهين على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الإنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها في الساحل الشمالي.
جذبت إلهام شاهين الأنظار حول رشاقتها في أحدث ظهور لها، حيث ارتدت فستان طويل نصف كم اتسم باللون الأصفر ذات الطبعات الراقية، كما تميز التصميم بأنه كشف عن رشاقتها.
أكملت إلهام شاهين إطلالتها بحقيبة يد متوسطة الحجم باللون البيج، كما تزينت بمجموعة من المجوهرات و الإكسسوارات التي منحتها إطلالة متكاملة.
ومن الناحية الجمالية، بدت إلهام شاهين على خصلات شعرها المنسدله على كتفيها، ولم تبالغ في استخدام صيحات المكياج مما كشف عن جمالها.
صدى البلد
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
كانت هذه تفاصيل خبر إلهام شاهين تبهر متابعيها برشاقتها في الساحل الشمالي.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.