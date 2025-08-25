مناوي يوجه شكره للحكومة والمنظمات الدولية لدعم العملية التعليمية في المعسكرات

مناوي تهاني عاطرة لأبنائنا طلاب الشهادة السودانية في معسكرات شرق الذين اجتازوا الامتحانات اليوم نوجه شكرنا وتقديرنا لكل من ساهم في إنجاح هذا الحدث الهام ، بدءًا من لجان الامتحانات في وزارة التربية ، وأعضاء حكومة الإقليم واللجان التنفيذية و حكومة تشاد و منظمة اليونيسف و المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والسفارة السودانية في تشاد جهودكم المتكاملة والملهمة كانت لها الأثر الكبير في تأمين بيئة تعليمية ملائمة ونتمنى لطلابنا النجاح والتفوق في مسيرتهم الدراسية القادمة.

هبة علي

