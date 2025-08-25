والي القضارف يؤكد استعداد القضارف لتوفير الامن الغذائي

أكد الفريق الركن محمد احمد حسن استعداد ولاية القضارف لتوفير الامن الغذائي بالبلاد، وطمأن الوالي خلال زيارة الأحد الأحد ليوم الحقل بمنطقة الحورى بمحلية القلابات الغربية بحضور مدير عام وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية وشركاء الإنتاج، طمأن الشعب السوداني بالانتاج الوفير للمحاصيل الزراعية بولاية القضارف والذي سينعكس خيرا وفيرا على البلاد خاصة بعد انتظام الامطار في كافة المناطق الزراعية بالولاية.

وأشاد الوالي بدور المزارعين في تبني الحزم التقنية الموصى بها من هيئة البحوث الزراعية التي تسهم في رفع الإنتاج والانتاجية. وبشر الوالي اهل الولاية والسودان بموسم زراعي ناجح وانتاجية عالية. مؤكدا مواصلة حكومة الولاية في توفير كافة المدخلات الزراعية لضمان استكمال نجاح الموسم الزراعي.

من جانبه أوضح مدير عام وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بالولاية المهندس عمار عبدالله سليمان ان الوزارة اتبعت كافة التقانات الحديثة مشيرا للانبات الجيد للمحاصيل الزراعية والتوزيع الجيد للأمطار وتوقع المهندس عمار انتاجية عالية من المحاصيل الزراعية بالقضارف هذا العام، وقال “ان السودان لن يجوع”. مشيدا بدعم حكومة القضارف لوزارة الانتاج من أجل انجاح الموسم الزراعي.

