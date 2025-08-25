غير قابل للنفي ..

■ في مدينة نيالا أكملت مليشيا التمرد نصب أنظمة تشويش في مواقع محددة بالمدينة .. الأجهزة تم نصبها في شكل مثلث لتغطية أكبر مساحة بغرض حماية أفراد الحماية الخاصة للأجانب وخبراء المسيرات والمدفعية ومخازن الذخيرة ..

■ المواقع التي تم فيها نصب أنظمة التشويش هي .. سطوح فندق الضمان بمباني شركة سوداني .. المعهد الفني حي كرري ..

■ أشرف علي تركيب الأنظمة مهندسون فرنسيون وآخرون من جنوب أفريقيا بمشاركة 4 مهندسين سودانيين تم إحضارهم من الإمارات وهم :

1. د. مهندس أبوذر حسن يسكن السجانة الخرطوم ..

2. مهندس سفيان سيد أحمد من دنقلا .

3. مهندس خالد مأمون يسكن بري ..

4. مهندس داوود سليمان من مدينة سنجة ..

■ المهندسون المذكورون حضروا مع الطاقم الأجنبي في ذات الطائرة ويقيمون حالياً بحي المطار بنيالا جوار منزل تاجر معروف ( آدم بخور ) ..

■ المهندسون المذكورون ينتمون سياسياً لحزبي الأمة جناح برمة ناصر وحزب المؤتمر السوداني ..

■ يتم حالياً تشديد الإجراءات الأمنية حول منطقة الأنظمة الجديدة وهنالك حراسة مشددة للمهندسين السودانيين الذين طالبوا بحمايتهم طوال24 ساعة .. كما تم منع التحرك في المنطقة المذكورة ولايتم السماح حتي للضباط والجنود من المليشيا بالمرور أو التواجد في المنطقة..

■ العمليات الفنية لنصب أنظمة التشويش بدأت يوم الجمعة وأنتهت أمس السبت وتمت مراجعتها صباح اليوم ..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد