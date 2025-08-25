كامل إدريس: دعم صادر الذهب أولوية للدولة ومعركة الكرامة

وجه رئيس الوزراء د. كامل إدريس،خلال زيارته التفقدية اليوم إلى النافذة السودانية الموحدة لصادر الذهب، بالتنسيق بين بنك السودان المركزى والنافذة فيما يتصل باصدار الشهادات.

واطلع رئيس الوزراء خلال الزيارة لمقر النافذة بالهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس على اداء النافذه ومهامها، والدور التنسيقى الذى تقوم به الجهات ذات الصلة فيما يتصل بعمل النافذة من حيث الإجراءات المتبعة والخدمات الفنية التي تقدمها الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس.

واستمع د.كامل الى شرح مفصل من المسؤولين بالنافذة حول الإجراءات المتبعة في تنظيم وتسهيل عمليات تصدير الذهب، ومهام الاقسام المختلفة للنافذة من عمل فني واجراءات، كما استمع ايضاً إلى تقارير مفصّلة من المسؤولين عن آليات عمل النافذة.

وقال الاستاذ مصعب عبد الله عثمان مدير قسم دمغ المصوغات بالهيئة السودانية للمواصفات فى تصريح صحفى إن زيارة رئيس الوزراء إلى النافذة الخاصة بالهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس ، تعكس بوضوح اهتمام الدولة المتزايد بهذه النافذة الحيوية، وحرصها على تعظيم صادرات الذهب، إلى جانب دعمها المتواصل للهيئة في أداء مهامها.

واشار الى ان رئيس الوزراء وقف على كل الاجراءات التي تتم بالنافذة ، والعمل الفني الذى يتم بالمواصفات والمقايس من تحليل الذهب واصدار الشهادات ، مشيرا إلى أن مشاركة الهيئة في تحقيق توجهات الدولة ومعركة الكرامة يُعد دافعًا لمزيد من البذل والعطاء، ويعزز من مساهمتها في دفع عجلة التنمية وتطوير البلاد.

سونا