الهادي إدريس : حميدتي موجود والتقيته قبل أسبوع

الهادي إدريس في لقاء خاص مع الجزيرة_مباشر: الفريق حميدتي موجود وقريبا سيترأس اجتماعا لحكومة تأسيس والتقيته قبل أسبوع

تلقينا ردودا إيجابية من عدد من الدول المرحبة بتشكيل حكومتنا

البرهان دمر السودان بإشعاله للحرب ويجب عليه إيقافها

مستعدون لحل حكومتنا إن توصلنا لاتفاق مع الجيش والمتحالفين معه لإنهاء الحرب

قواتنا تسيطر على 80% من #الفاشر في حين يسيطر الجيش والقوات المشتركة على 20% من المدينة.

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

