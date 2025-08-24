الدعم السريع تصفي 13 شخصًا على أساس إثني على طريق (الفاشر – طويلة)

نفّـذت قوة من الدعم السريع، مجزرة بشعة بحق 13 شخصًا، حيث قامت بتصفيتهم بطريقة وحشية على أساس إثني في منطقة خزان قولو على طريق (الفاشر – طويلة) بولاية شمال دارفور، بينهم 5 أطفال و4 نسوة و4 من كبار السن.

وأدانت شبكة أطباء السودان في بيان، اليوم، الجريمة الوحشية التي ارتكبتها الدعم السريع على طريق (الفاشر – طويلة)، وأكدت أن هذه الجريمة البشعة تمثل حلقة جديدة في مسلسل التطهير العرقي والإبادة الجماعية التي ترتكبها الدعم السريع بحق المواطنين العُــزّل في دارفور، في انتهاك صارخ لكل القوانين الدولية والإنسانية.

وأوضحت الشبكة أنّ استهداف الأطفال والنساء والشيوخ بصورة ممنهجة يثبت بما لا يدع مجالًا للشك ممارسة الدعم السريع لسياسة منظمة لتهجير المواطنين من أرضهم على أسس عرقية، وهو ما يشكل جريمة حرب مُكتملة الأركان وجريمة ضد الإنسانية، ويخالف كل دعواتها التي تطالب من خلالها المواطنين للخروج من الفاشر.

إننا في شبكة أطباء السودان نُحمِّل الدعم السريع، المسؤولية الكاملة عن هذه المجازر المُستمرة، ونطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتحرك الفوري لوقف جرائم الإبادة والتطهير العرقي من خلال قرارات عاجلة ضد قياداتها نتيجة لهذه الممارسات المستمرة في دارفور.

