البرهان: لا تعايش مع المتمردين والمعركة مستمرة

أكد رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أنـ”المتمردين” تسببوا في تدمير البلاد ومقدراتها، مشددًا على أنه لا مجال للتعايش معهم أو مع داعميهم في المستقبل.
وأشار البرهان إلى أن القوات المسلحة ستواصل معركتها حتى استرداد حقوق الشهداء وكافة المواطنين من “المتمردين”، مؤكدًا أن الحرب مستمرة لحماية السودان وصون سيادته من محاولات العبث والفوضى.
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
