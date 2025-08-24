شاهد بالفيديو.. المطرب علي الشيخ ينصح الجمهور: (ما تدوا الفنانين أكتر من حقهم وبعضهم يتعامل بتعالي كأنهم مخترعين الذرة)

أطل الفنان السوداني, الشاب علي الشيخ, على جمهوره في بث مباشر تابعه الآلاف من المتابعين عبر إحدى حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد نصح الفنان الجمهور بعدم المبالغة في الإعجاب بالفنانين مؤكداً أن الجمهور هو من يصنع الفنان. وقال في حديثه الذي نال إعجاب المتابعين لبثه المباشر: (ما تدوا الفنانين أكتر من حقهم وبعضهم يتعامل بتعالي كأنهم مخترعين الذرة). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

