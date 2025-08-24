( الأفضل) لمركز صناعة القرار بين بورتسودان والخرطوم أن يتم تأجيل معركة تعيين ولاة الولايات إلي وقت وتوقيت آخر غير أيامنا هذه ..

■ هذه المرّة لن يمر تعيين ولاة الولايات مرور الكرام .. في المرات السابقة كان أصحاب المصلحة ومن خلفهم مراكز الضغط في الولايات أكثر تسامحاً وتقديراً لظروف البلاد يومها .. لكن متخذ القرار في بورتسودان كان تقديره وهمه بعيداً عن تقدير وهموم أهل ومواطني الولايات ..

■ متخذ القرار في بورتسودان دفع بولاة ولايات من باب التقدير للزمالة والدفعة وبعض العلاقات العامة إن لم تكن الشخصية .. والنتيجة مانراه ونجده عياناً بياناً في الولايات .. تردي في كل مناحي الحياة ..وبؤس غير مسبوق في إدارة أمر البلاد في أطرافها والعباد في ولاياتهم المغلوبة علي أمرها ..

■ ولايات السودان تستحق ولاة قدر التحدي وليس ولاة( قدر ظروفك) .. وعليه من الحكمة تأجيل التعجل في تعيين ولاة الولايات لحين التشاور مع أهل الوجع في ولايات ماتت من الإهمال وسؤ تعيين ولاة وزراء خارج التاريخ !!

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد