شاهد بالفيديو.. طلاب سودانيون يثيرون فوضى عارمة داخل الفصل الدراسي ويقللون من إحترام معلمهم المتواجد معهم والغضب يجتاح مواقع التواصل (قلة أدب وجيل فاسد لا يرجى منه)

أثار طلاب سودانيون, موجة من الغضب داخل مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد انتشار مقطع فيديو على نطاق واسع عبر السوشيال ميديا.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الطلاب أثاروا الجدل بصراخهم ومشاغبتهم داخل الفصل وفي حضور المعلم الذي كان يشرح على “السبورة”.

تصرفات الطلاب وعدم إحترامهم لأستاذهم, أثارت غضب الآلاف على مواقع التواصل الاجتماعي الذين علقوا بغضب كبير, وكتب أحدهم: (قلة أدب وجيل فاسد لا يرجى منه).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)