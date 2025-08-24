كباشي .. الانتصارات التي حققتها القوات المسلحة بفضل التفاف كافة قطاعات الشعب السوداني حولها

تفقد عضو مجلس السيادة الانتقالى نائب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن شمس الدين كباشي اليوم، قيادة القوات البرية بمنطقة قري بالخرطوم بحري. وكان في استقباله الفريق الركن رشاد عبدالحميد إسماعيل قائد القوات البرية.

ووقف سيادته على جاهزية الفرق والتشكيلات العسكرية في قيادة القوات. وتلقى نائب القائد العام تنويرا حول أوضاع القوات والمساهمات العظيمة التي قامت بها في معركة الكرامة لدحر التمرد الغاشم .

واشاد بالانتصارات التي حققتها القوات المسلحة في كافة الجبهات، مبينا أن ذلك كان بفضل التفاف كافة قطاعات الشعب السوداني حولها، تلبية لنداء القائد العام للقوات المسلحة الذي دعا فيه الشعب للاستنفار والمقاومة.

سونا