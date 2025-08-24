377 كيلوغراماً من مخدر الكريستال في علب «زيت خياطة»

ضبطت شرطة أبوظبي، بالتعاون مع الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، عصابة مكونة من ثلاثة أشخاص من جنسية آسيوية، وبحوزتهم 377 كيلوغراماً من مخدر الكريستال، حيث استطاع رجال المكافحة بخبرتهم الميدانية كشف الأسلوب الاحترافي للعصابة وإحباط محاولتها إخفاء المخدرات داخل علب الزيت المخصصة لمكائن الخياطة، وأفاد مدير مديرية مكافحة المخدرات، العميد طاهر غريب الظاهري، بأن العصابة حاولت إخفاء المخدرات بأسلوب مبتكر، ولكن كفاءة رجال المكافحة حالت دون تحقيق هدفهم. صحيفة الامارات اليوم

اسماء عثمان محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

