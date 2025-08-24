زفة المولد تجديد للإيمان ..!!

أخبرنا ربنا في كتابه الكريم أنه لا يحب الفرحين ولكنه علمنا وأمرنا وشرع لنا الفرح في آية عظيمة فقال عز من قائل :(قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون) يونس (58)

وهل هناك فضل أكبر من أن يجعلنا الله من عباده ويمن علينا بالإسلام وان يجعلنا من هذه الأمة المرحومة أمة خاتم الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين الذي خاطبه ربه ووعده بأنه سيعطيه حتي يرضي وهو لايرضي أن يكون أحد من أمته في النار ٠وهو الذي بكي في الدنيا علي حال أمته عندما تذكر الآخرة وهو شفيعنا يوم الدين وهو الرحمة التي أرسلها ربنا لهذه الدنيا بكل من فيها ومافيها؛ (ماأرسلناك إلا رحمة للعالمين)

الأنبياء ١٠٧وهوالحريص علينا دوما فقد أكرمنا الله بقدومه المبارك ورسالته الخالدة ٠

بشرنا ربنا به فقال؛ (لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم) التوبة ١٢٨

وهذه بشري تستوجب الفرح فهو الأولي بنا من أنفسنا إذا أكملنا الإيمان نجده روؤف رحيم صفات ربانية اودعها الله فيه خاصة بالمؤمنين وكيف نكون مؤمنين ولم يكتمل إيماننا وقد أخبرنا صلي الله عليه وسلم؛ (عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال؛ لايؤمن أحدكم حتي أكون احب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين)

ولا ننسي قول الفاروق عمر لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنا احبك أكثر من اي شئ إلا نفسي التي بين جنبي فعاتبه رسول الله قائلا لم يكتمل إيمانك فلما رجع لنفسه قال يارسول الله أنا أحبك اكثر من نفسي فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه الآن ياعمر ٠

فكمال الإيمان هو حب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ٠وبشرنا ربنا علي لسان عيسي عليه السلام قائلا(وإذ قال عيسي بن مريم يابني إسرائيل إن رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي أسمه احمد) الصف ٦

والبشري دوما يقابلها الفرح فرسول الله يفرح بمن فرح به

وهذا شئ طبيعي كل إنسان إذا قوبل بالفرح والإستقبال والبشاشه ينشرح صدره ويسعد ونحن نقول في مثلنا الشعبي(بليلة مباشر ولا ذبيحة مكاشر) فافرحوا برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأعلنوا الفرح للعالم أجمع أخبروه بأنكم لازلتم علي عهده لا تغيروا ولا تبدلوا

سنرجع عبر بابك طائعينا

ياكافل الأيتام

نمضي بدربك مقتدينا يامطعم الطعام

نواصل في طريقك آملينا ياواصل الارحام

ونهتدي بهديك ما حيينا يامفشي التآخي والسلام

وعندها سيعلم الأوغاد واللئام

بأنك رمز للمحبة والمودة والسلام

دوما من الطيب إليك تحية صلاة من المولي وآلآف السلام

كسرة؛

ودالشايقي مدافع المريخ الأسبق أو دي شايقي كما يحبها اهل أمدرمان رحمه الله من ظرفاء المدينة الذي يفرحون الناس دوما ٠حكي لي إنه مرض ذات يوم فسجل العم شاخور رحمه الله في خانته أحد المهاجرين أسمه نوح قدمه قريب نصر متر إستلم الخانة وود الشايقي راحت عليهو يوم مدنقر والخواجه مدرب المريخ بيتكلم الخواجه قال ليهم اسالوا دي شايقي بفتش في الأرض في شنو؟ ودالشايقي قال ليهم قولوا ليهو بيفتش في خانتو!!

ومره قال لي ياودالعطا سفاري دا ادوه مليار يعني قدر شنو القروش دي؟ قلت ليهو إنت وزوجتك وبنتك تعدو للصباح! قال والله زمان كان ادوني قروش زي دي الجناح دا من بيتهم مايطلع!!!

مره سالتو يادي قالوا خليت الكوتشينه؟ قال لي خليتها يوم بنتي الصغيره راقده ونحنا بنلعب جات زوجتي ياود الشايقي غطي البنت غطي البنت قلت ليها كان غطيتها بعرج ياعويره!!!

رحم الله دي شايقي وكل الذين جملوا حياتنا بالفرح

كلام القوم

الطيب صالح العطا