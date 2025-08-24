لمستخدمي أندرويد فقط.. مدير كلمات مرور “جوجل” يتحول إلى تطبيق رسمي

أعلنت شركة جوجل Google، عن إطلاق تطبيق مستقل لإدارة كلمات المرور على نظام أندرويد، أصبح الآن متاحا للتنزيل عبر متجر Google Play.

ويتيح التطبيق للمستخدمين الوصول السريع إلى كلمات المرور المحفوظة من خلال اختصار بارز على الشاشة الرئيسية، مما يسهل إدارتها والعثور عليها عند الحاجة.

يظهر التطبيق الجديد بأيقونة تحمل مفتاحا بألوان جوجل الأربعة على خلفية بيضاء، ويحمل اسم Passwords ببساطة، بخلاف الاختصارات السابقة، يظهر الآن داخل قائمة التطبيقات ونتائج البحث على الجهاز، تماما كما هو الحال مع أي تطبيق مستقل.

تم دمج Google Password Manager داخل نظام أندرويد ومتصفح “كروم”، ويوفر مساحة آمنة لتخزين كلمات المرور، مفاتيح المرور Passkeys، والأجهزة المرتبطة بالشبكة، ويهدف إلى تبسيط عملية تسجيل الدخول إلى التطبيقات والمواقع، دون الحاجة لحفظ كلمات مرور معقدة أو تكرار استخدامها.

– تسجيل دخول سلس وآمن عبر جميع الأجهزة المرتبطة.

– إدارة مركزية لكلمات المرور، مفاتيح المرور، والأجهزة.

– تكامل بين الأنظمة يضمن مزامنة سلسة عبر “كروم” على مختلف المنصات.

إلى جانب الإطلاق، قدمت جوجل تصميما معبرا جديدا لتطبيق Password Manager، يعتمد على مبادئ Material 3، ويشمل التحديث:

– شريط بحث علوي بيضاوي الشكل يحتوي على رمز التطبيق وصورة الملف الشخصي.

– فلاتر لعرض كلمات المرور، مفاتيح المرور، والأجهزة الشبكية.

– زر إضافة كلمة مرور بتصميم Material 3.

– بطاقات مستديرة لكل بيانات اعتماد.

– دعم للألوان الديناميكية بدلا من اللمسات الزرقاء القديمة.

التصميم الجديد متاح بدءا من إصدار Google Play Services رقم 25.31، ويمنح التطبيق مظهرا أكثر حداثة وتنظيما.

تشبه خطوة جوجل إلى حد كبير ما قامت به آبل سابقا مع تطبيق Passwords المستقل والمندمج ضمن iCloud Keychain، والذي يتيح إدارة ومزامنة كلمات المرور عبر أجهزة آيفون وآيباد وMac، مع ميزات مثل التعبئة التلقائية، اقتراحات قوة كلمات المرور، ومشاركة آمنة للعائلة.

لكن على عكس آبل، التي تحتفظ بتطبيقها ضمن نظامها المغلق، توفر جوجل تجربة عبر المنصات من خلال دعم “كروم”، مما يجعل تطبيقها أكثر مرونة، وتشير التوقعات إلى احتمال توسع جوجل في المستقبل لتقديم التطبيق كنسخة مستقلة على iOS وأجهزة الكمبيوتر.

