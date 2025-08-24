إدارة مكافحة المخدرات ولاية الخرطوم تفكك شبكتين إجراميتين وبحوزتهما (3880) قندول بنقو وتوقيف (7)متهمين

تمكن فريق ميداني مشترك من إدارة مكافحة المخدرات ولاية الخرطوم وجهاز المخابرات العامة من ضبط شبكتين إجراميتين ينشطان في ترويج المخدرات بجسر الحلفايا ومنطقة الحتانة شمالي مدينة امدرمان وتأتي هذه الضبطية

في إطار الجهود التنسيقية والعمل المشترك بين الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وجهاز المخابرات العامة لمكافحة المخدرات والسموم والحد من نشاط المهربين والمروجين بولاية الخرطوم.

وتعود خلفية البلاغ وفقا لتصريح مدير دائرة العمليات بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات للمكتب الصحفي للشرطة بتوفر معلومات عن نشاط أفراد لشبكة إجرامية يتعاملون بشراء البنقو من منطقة غرب ام درمان وتهريبه لمنطقة شرق النيل والتعامل فيه بالبيع بناء علي ذلك تم تكوين فريق ميداني مشترك بالتنسيق مع شعبة إستخبارات المنطقة و جهاز المخابرات العامة و تم نصب عدد إثنين كمين بجسري الحلفايا والفتيحاب بواسطة الفريق الميداني المشترك الخاص تحت إشراف مدير إدارة مكافحة المخدرات ولاية الخرطوم وأسفرت نتائج الكمين الاول عن ضبط عدد (4) متهمين وبحوزتهم عدد (3) جوالات تحتوي علي عدد(3000) الف قندول بنقو وعدد (75) قطعة بأحجام مختلفة وفلت بموجب ذلك تم إتخاذ إجراءات بلاغ في مواجهتهم تحت المادة (15/ أ ) بالقسم الشمالي امدران فيما عملت القوة الاخري.

بالكمين الثاني علي المراقبة والمتابعه اللصيقة لنشاط أفراد الشبكة وبجسر الحلفايا وعند وصول المشتبه بهم يقودون عربة صالون سيلفر تم أيقافهم بغرض إخضاعهم للتفتيش الا أن سائق العربة رفض الأنصياع للامر وتجاوزوا نقطة الإرتكاز وحاول الفرار وتمت مطاردته بمهنية وإحترافية عالية وتمكن قائد الكمين وأفراده من السيطرة علي الموقف دون خسائر وتعطيل العربة وضبط عدد ( 3) متهمين بمنطقة الحتانة بمحازة شارع النيل وبحوزتهم عدد (830) قندول بنقو وعدد (313) قطعة بأحجام مختلفة بالإضافة لكيس كبير من الفلت وطبنجة وخزنة ولزومها عدد (3 ) طلق ناري وعربة سيراتو باللون الرصاصي

تم إتخاذ إجراءات بلاغ في مواجهة المتهمين تحت المادة 15/أ من قانون المخدرات والمؤاثرات العقلية والمادة 26 من قانون الأسلحة والذخيرة بقسم شرطة المهدية وإخضاعهم للتحري توطئة لتقديمهم للعدالة

وجددت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تحذيرات من خطورة تعاطي المخدرات وما يسببه من مخاطر علي صحة المتعاطي والصحة العامة .

المكتب الصحفي للشرطة