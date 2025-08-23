وزير الزراعة بسنار يبحث مع مجموعة جياد سبل تعزيز الشراكات الذكية في العملية الزراعية

بحث المهندس الهادي الصادق علي مدير عام وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية سنار الجمعة مع وفد مجموعة جياد للصناعات الهندسية، أوجه التعاون وتعزيز الشراكات الذكية في المجال الزراعي، وذلك في إطار الجهود المبذولة للنهوض بالقطاع وزيادة الإنتاجية.

وتناول اللقاء سبل توفير الآليات الزراعية ووسائل الري المدني والميكانيكي، إلى جانب مناقشة المشاريع الاستثمارية والتعاقدية وكيفية تطويرها بما يضمن تحقيق معدلات إنتاجية عالية، خاصة في مجال الزراعة المروية.

وأوضح المدير العام أن الاجتماع ركّز على الخطوات العملية التي تسهم في النهضة الزراعية بالولاية، عبر تقليل تكلفة الإنتاج وزيادة العائد بما يخدم إنسان المنطقة، كما استعرض الترتيبات الخاصة بالموسم الشتوي وأهمية استغلاله لتوفير مخزون استراتيجي يعزز الأمن الغذائي.

وأشار الهادي إلى أن الولاية فقدت مقوماتها الزراعية خلال موسم 2024م بسبب الهجوم الذي تعرضت له من قبل مليشيا الدعم السريع، مبيناً حاجة الوزارة للتمويل الرأسمالي والتشغيلي لتوفير الجرارات والطاقة الشمسية ووسائل نقل المنتجات البستانية، مؤكداً أن الجهود متواصلة لإعادة البنى الزراعية بما يخدم الاستثمار الزراعي والصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة. وأثنى على الدور الرائد لمجموعة جياد وتجربتها الناجحة في مجمع كساب الزراعي.

من جانبه أكد الأستاذ عبدالمنعم الصادق محمد ممثل مجموعة جياد للصناعات الهندسية أن الاجتماع اتسم بالمرونة وطرح مشاريع تدعم العملية الإنتاجية والمحاصيل البستانية والصناعات التحويلية والبيوت المحمية والري.

وكشف عن خطة متكاملة لإدارة وخدمة العمل الزراعي بالولاية عبر منتجات ذات جودة وكفاءة عالية، مؤكداً استعداد المجموعة لتنفيذ مشروعات زراعية وري حديثة بما يحقق طفرة تنموية ملموسة.

وأشار إلى أن المشروعات المرتقبة ستسهم في توفير فرص عمل لأبناء المنطقة، وتدعم تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الدخل وتحسين المستوى المعيشي، بجانب إنعاش الاقتصاد المحلي والقومي، مؤكداً على وجود تفاهمات كبيرة مع حكومة الولاية من شأنها إحداث نقلة نوعية في مختلف القطاعات.

سونا