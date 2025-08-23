أخي فتح العليم الهادي الشوبلي .. أمثالك تزدان بهم المناصب والرتب الرفيعة .. لم تبحث يوماً عن موقع أو عرضٍ قريب .. وسفرٍ قاصد ..

■ ترقيتك إلي رتبة المقدم بجهاز المخابرات العامة تكريم وتقدير لأبناء جيلك الذين ما استبقوا شيئاً دفاعاً عن الدين .. الأرض .. والأعراض ..

■ حفظك الله ورعاك .. الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد

اسماء عثمان محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

كانت هذه تفاصيل خبر الشوبلي.. ترقيتك إلي رتبة المقدم بجهاز المخابرات العامة تكريم وتقدير لأبناء جيلك الذين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.