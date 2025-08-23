شاهد بالفيديو.. رئيس نادي المريخ الجديد يبشر جماهير الفريق عقب نهاية أول اجتماع لمجلسه

نشرت الصفحة الرسمية لنادي المريخ السوداني, على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, أول تصريح لرئيس النادي الجديد الباشمهندس مجاهد عبدالله سهل. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد بشر رئيس نادي المريخ الجديد والذي تم تعيينه في لجنة تسيير جديدة للنادي, جمهور الفريق بإكتمال إجراءات سفر الفريق لدولة رواندا لإجراء معسكر تحضيري. كما بشر الباشمهندس مجاهد عبدالله سهل, القاعدة الحمراء باقترابهم من حسم الصفقات الأجنبية الجديدة وذلك بعد نهاية أول اجتماع للمجلس الجديدة بمدينة بورتسودان. ياسين الشيخ (أخبار الخليج 365)

