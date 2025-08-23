شاهد بالصورة.. القيادية بالحرية والتغيير حنان حسن تواصل إثارة الجدل: (فتوى أصدرتها أنا دي.. أي زول شارك كمحارب ومات في حرب 15 أبريل لا شهيد لا تغشوا روحكم)

واصلت القيادية بتحالف قوى الحرية والتغيير, الأستاذة حنان حسن, إثارة الجدل بتدويناتها التي تقوم بنشرها على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن حنان حسن, كانت قد أثارت الجدل بسخريتها من استشهاد مهند فضل, وزعمت أنه يملك جواز سفر دبلوماسي. الناشطة المعروفة عادت بتدوينة جديدة قالت فيها: (فتوى أصدرتها أنا دي.. أي زول شارك كمحارب ومات في حرب 15 أبريل لا شهيد لا تغشوا روحكم). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

