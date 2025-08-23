شاهد بالفيديو.. فتيات يفاجئن الفنان أحمد الجقر ويحضرن له “تورتة” ليحتفلن معه بعيد ميلاده

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو قوبل بسخرية واسعة من قبل الجمهور والمتابعين على السوشيال ميديا. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفيديو أظهر إحتفال فتيات مع الفنان والممثل الشاب أحمد الجقر, بمناسبة عيد ميلاده. https://www.facebook.com/share/v/1BNAW7uXR5/ ووفقاً لتعليقات المتابعين فإن الفتيات يعملن ضمن طاقمه في مسلسله الجديد الذي سيبدأ تصويره قريباً, واحتفل فريق العمل مع “الجقر”, بالتورتة التي أحضرنها نجمات المسلسل. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

