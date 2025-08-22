- 1/2
- 2/2
عادت المودل والراقصة ونجمة السوشيال ميديا السودانية, المثيرة للجدل آية أفرو, لإشعال مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو جديد.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن آية أفرو, ظهرت في مقطع حديث ردت من خلاله على سخرية بعض الفتيات اللاتي أطلقت عليهن لقب “الحاسدات” و “الحاقدات” منها.
وشكت المودل, من سخرية هذا النوع من الفتيات من شعرها واتهامها بإرتداء “الباروكة”, مشككين في أن يكون الشعر شعرها.
ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد قامت الراقصة المثيرة للجدل, بكشف شعرها وإظهار تفاصيله حتى تثبت أن الشعر شعرها ولا ترتدي “الباروكة”, وقالت: (ما الذي يدفعني للباروكة وأنا أمي شايقية وأبوي يمني).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. آية أفرو تعود لإثارة الجدل بكشف تفاصيل شعرها وتهاجم الفتيات “الحاسدات” و “الحاقدات”: (أمي شايقية وأبوي يمني) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.