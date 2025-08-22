- 1/2
- 2/2
حرصت الفنانة مي عمر، على مشاركة متابعيها جلسة تصوير جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.
وظهرت مي عمر بإطلالة جذابة ترتدي فستان كاجوال، من عطلتها الصيفية وهو ما أبرز رقة وجمال إطلالتها، واعتمدت مكياج صاخب ابرز جمال ملامحها، مع تسريحة شعر ملفتة.
وفي سياق آخر كانت آخر اعمال مي عمر مسلسل “اش اش”، والذي عرض في رمضان الماضي 2025، وشاركها بطولته: ماجد المصري، انتصار، دينا، شيماء سيف، عصام السقا، هالة صدقي، طارق النهري، وعدد اخر من نجوم الفن، ومن اخراج محمد سامي.
صدى البلد
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
كانت هذه تفاصيل خبر “كاجوال”.. مي عمر تخطف الأنظار بإطلالة مبهجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.