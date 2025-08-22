“كاجوال”.. مي عمر تخطف الأنظار بإطلالة مبهجة

حرصت الفنانة مي عمر، على مشاركة متابعيها جلسة تصوير جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت مي عمر بإطلالة جذابة ترتدي فستان كاجوال، من عطلتها الصيفية وهو ما أبرز رقة وجمال إطلالتها، واعتمدت مكياج صاخب ابرز جمال ملامحها، مع تسريحة شعر ملفتة.

وفي سياق آخر كانت آخر اعمال مي عمر مسلسل “اش اش”، والذي عرض في رمضان الماضي 2025، وشاركها بطولته: ماجد المصري، انتصار، دينا، شيماء سيف، عصام السقا، هالة صدقي، طارق النهري، وعدد اخر من نجوم الفن، ومن اخراج محمد سامي.

