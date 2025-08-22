وزير الثقافة والإعلام والسياحة ينعي الصحفي حسام الدين ابو العزائم

ينعي وزير الثقافة والإعلام والسياحة الأستاذ خالد الإعيسر، الصحفي حسام الدين ابو العزائم الذي انتقل إلى جوار ربه بعد مسيرة مهنية ووطنية مشرفه.

نعي أليم

قال تعالى: (يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي، وادخلي جنتي). صدق الله العظيم.

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تنعى وزارة الثقافة والإعلام والسياحة المغفور له بإذن الله الصحفي حسام الدين أبو العزائم، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد مسيرة مهنية ووطنية مشرفة.

لقد كان الفقيد مثالاً للإعلامي الملتزم، عرف بدماثة خلقه، ووطنيته الصادقة، وعلاقاته المهنية والاجتماعية الرفيعة، وكان في طليعة الصفوف الإعلامية المساندة للشعب السوداني خلال معركة الكرامة؛ صادق الكلمة، نزيه القلم، مناصراً لقضايا الوطن، داعماً لقوات الشعب المسلحة بكل شجاعة ووفاء.

وإننا إذ ننعاه اليوم باسم جميع العاملين في الوزارة وقطاعاتها المختلفة، فإنما نودع قامة إعلامية سامقة، ورجلاً وطنياً نبيلاً، قدم الكثير في سبيل الكلمة الحرة والوطن العزيز.

العزاء لأسرة أبو العزائم، والأسرة الصحفية قاطبة داخل وخارج البلاد.

نسأل الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه وزملاءه الصبر والسلوان. “إنا لله وإنا إليه راجعون”.

خالد الإعيسر وزير الثقافة والإعلام والسياحة

الخميس 22 أغسطس 2025