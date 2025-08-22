قبورهم ليست شواهد وأرقام وأسماء فقط .. إنها كنوز ٌ من قصص البطولة.. والجسارة .. التحدي و التصدي .. قصص .. حكايات ومواقف وذكريات عاشوها معاً ودُفنوا معاً .. ■ سطروا بدمائهم الطاهرة تاريخاً بمدادٍ من نور .. تركوا علي شواهد قبورهم وأرقامها قصتهم .. ومضوا .. ■ تنادوا من كل بقاع السودان .. جمعتهم محبة الأرض .. والغيرة علي العرض والولاء للسودان العقيدة .. التراب .. والناس .. ■ لكل واحدِ منهم قصة .. ولكل واحدٍ منهم حكاية .. ثبتوا في وجه الردي حتي أردوه قتيلاً ثم عبروا إلي دار الخلود .. ■ ستبقي بطولاتهم وقصص استشهادهم ملهمة للأجيال القادمة .. ستتعلم من ثباتهم الأسطوري .. ستأخذ زاد السفر الطويل لرحلةٍ بطول الزمان وعرضه .. ■ تقبلهم الله في عليين .. الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد

