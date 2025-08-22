سيتي يفاوض سان جيرمان لضم دوناروما

- 1/3
دخل باريس سان جيرمان في مفاوضات مباشرة مع مانشستر سيتي الساعي للحصول على خدمات الحارس الدولي الإيطالي جانلويجي دوناروما.
وقال موقع «كالتشوميركاتو» الإيطالي المتخصص بالانتقالات : «أجرى باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي محادثات وثيقة ومباشرة خلال الساعات الـ 48 ساعة الماضية… هناك رغبة قوية في التوصل إلى حلّ على الرغم من أن النادي الفرنسي بدأ بتقييم (قيمة دوناروما) يتراوح بين 45 و50 مليون يورو، وهو رقم من الواضح أن مانشستر سيتي لا ينوي دفعه».
ورأى أنه «من الممكن الوصول إلى حل وسطي، لكن في الوقت نفسه يجب فتح مفاوضات بشأن إيدرسون» في إشارة إلى الحارس البرازيلي لمانشستر سيتي المرشح انتقاله إلى غلطة سراي التركي المستعد لدفع بين 10 و12 مليون يورو، في حين أن ما يطالب به سيتي أكثر من ذلك.
صحيفة البيان
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
