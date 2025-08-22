- 1/2
شهد والي ولاية الجزيرة الاستاذ /الطاهر ابراهيم الخير، بحضور اللواء شرطة/عبد الاله علي أحمد مديرشرطة ولاية الجزيرة وقائد الفرقة الاولى مشاة اللواء ركن /عوض الكريم سعيد ،ومدير جهاز المخابرات العامة اللواء أمن/عماد سيد أحمد، وعدد من أعضاء لجنة أمن الولاية والعميد شرطة/ بشرى حمزة عبدالله مدير إدارة مرور ولاية الجزيرة .
شهد تدشين إستئناف العمل بقسمي مرور الحصاحيصا والكاملين حيث إستعرض مدير ادارة مرور ولاية الجزيرة ما تم من اعمال الصيانة والتأهيل بهذه الأقسام بعد الدمار والخراب الذي طالها جراء الحرب.
واعرب والي الجزيرة عن رضاءه التام عن قوات المرور وما بذلوه من تضحيات لبداية العمل وفتح نوافذ المعاملات المرورية وتقنين المركبات.
ودعا لتسهيل وتبسيط الإجراءات المرورية لمواطني الولاية.
من جانبه حيا مدير شرطة الولاية إدارة مرور الولاية علي هذه الإنجازات التي تمت من أجل تأهيل أقسام المرور وإستئناف العمل بها ،لتؤدي دورها في تقديم الخدمات المرورية للمواطن بما يحقق الإستقرار بتوفر الخدمات بالمحليات
وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن أعضاء لجنة أمن الولاية قد أعلنوا عن تبرعهم بدعم مادي لاقسام المرور تقديرا لجهودهم وما بذلوه لإعادة تأهيلها وتدشين العمل بها.
المكتب الصحفي للشرطة
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
