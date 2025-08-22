المخابرات العامة يُعلن عن ترقيات وإحالات وتكليفات جديدة في إطار الترتيبات الدورية

- 1/2
أعلن جهاز المخابرات العامة بالسودان، عن صدور قرارٍ لترقيات وإحالات لعددٍ من ضباطه إلى التقاعد، وتكليف آخرين بمهام جديدة، وذلك في إطار الترتيبات السنوية والدورية التي ينتهجها الجهاز لترسيخ نهجه القائم على تجديد الدماء وتعزيز الكفاءة ومواكبة متطلبات التطور المستمر.
وأكد الجهاز، في بيان صحفي، تقديره العميق وامتنانه لضباطه الذين أُحيلوا إلى التقاعد بعد أن بذلوا جهدهم وأعمارهم في ميادين العمل الأمني، مشيراً إلى أن بصماتهم ستظل حاضرة ومحفوظة في سجل المؤسسة بالوفاء والإجلال.
وأضاف البيان أن جهاز المخابرات العامة يمضي على عهده حارساً للوطن وأمنه، صائناً لمستقبله، متمسكاً بقيم التضحية والولاء والفداء، ومواصلاً أداء رسالته الوطنية بروح العطاء والوفاء لأبناء السودان.
سونا
