سفيرة كولومبيا تلتقي عدوي بالقاهرة

أبلغ السفير السوداني بمصر عماد الدين عدوي، أن وجود مرتزقة كولومبيين في العمليات، بجانب مليشيا الدعم السريع تعد “تصرفات فردية” ولا تعكس قيم وثوابت السياسة الكولومبية.

والتقى عدوي اليوم بمقر السفارة السودانية بالقاهرة، السفيرة الكولومبية بمصر لوز إيلينا مارتينيز.

وأعلن الجيش السوداني، مقتل العشرات من المرتزقة من دولة كولومبيا خلال معارك ضد مليشيا الدعم السريع بمدينة الفاشر ـ شمالي دارفور.

ووجه الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، سفيرة كولومبيا في مصر التحقق من معلومات عن مقتل نحو 40 كولومبياً كانوا يقاتلون بجانب مليشيا الدعم السريع، فى معارك داخل الأراضي السودانية.

وجدد السفير السوداني، تقدير السودان لمواقف الرئيس الكولومبي وحكومته المستندة على الشفافية والصراحة في التبصير بخطورة ظاهرة “الارتزاق” وما يمثله من تهديد للأمن والسلم الدوليين.

ووجه رئيس الوزراء السوداني د. كامل إدريس، رسالة باللغة البرتغالية للشعب الكولومبي حول مخاطر تجنيدهم كـ”مرتزقة” للقتال مع مليشيا الدعم السريع فى حربها ضد الجيش السوداني.

من جانبها، عبرت السفيرة الكولومبية، عن تضامن بلادها الكامل مع السودان حكومةً وشعباً، وأكدت تقدير بلادها لتلك العلاقة والرغبة في تطويرها وتوسيع مسارات التعاون لتشمل مجالات الزراعة والتعدين، مشددة على ضرورة التعاون والتنسيق المستمر في كل ما من شأنه تعزيز واستدامة الأمن والسلم الدوليين.

وكان رئيس كولومبيا، قدم اعتذار بلاده رسميًّا للسودان، وطالب بتقديم مشروع لحظر تجنيد المرتزقة، وتوعّد باتخاذ إجراءات عاجلة للحد من الظاهرة.

ووصف “الارتزاق” بأنه شكل من أشكال الإتجار بالبشر قائلاً: إن من “سماهم أسياد الموت حولوا الرجال إلى سلع للقتل وأرسلوا شباب كولومبيا للقتال والموت في حروب لا علاقة لوطنهم بها، مطالباً برلمان بلاده بإقرار عاجل لقانون يحظر الارتزاق”.

