الوزير المفوض للإنتاج بالجزيرة تدعو لإدماج نظم المعلومات الجغرافية في العمل الزراعي

بدأت بقصر الثقافة بمدني الدورة التدريبية التي تنظمها وزارة الإنتاج والموارد الإقتصادية بولاية الجزيرة بالتعاون مع شركة (جيو آرت) حول نظم المعلومات الجغرافية ودورها في تطوير القطاع الزراعي وذلك صباح الاربعاء بمشاركة واسعة من ممثلي البنوك والوزارت ذات الصلة ونخبة من المختصين والمهتمين بالشأن الزراعي والإقتصادي .
هذا واكدت الدكتورة عرفة محمود أحمد مدير عام وزارة الإنتاج والموارد الإقتصادية الوزير المفوض على أهمية إدماج نظم المعلومات الجغرافية في العمل الزراعي لإحداث نقلة نوعية لتعزيز الإنتاجية وكفاءة إستغلال الموارد مشيرة لمضي وزارتها في بناء شراكات إستراتيجية مع المؤسسات البحثية والقطاع الخاص لتطوير هذا المجال الحيوي المهم .
من جانبه أوضح اللواء مهندس تاج الدين عثمان مدير شركة (جيو آرت) سعي الشركة الجاد لتقديم حلول تقنية مبتكرة تسهم في توظيف البيانات المكانية لخدمة القرارات الإستثمارية والزراعية بما يواكب متطلبات التنمية في السودان .
إلى ذلك أكد المشاركون في الدورة على أهمية الإستفادة من المخرجات في رسم خطط مستقبلية أكثر فاعلية لرفع كفاءة العمل الزراعي ودعم الإقتصاد القومي.
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
