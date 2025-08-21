وكيل وزارة الصحة يشيد بالتقدم الكبير الذي شهده القطاع الصحي بالشمالية

اجتمع وكيل وزارة الصحة الدكتور هيثم محمد إبراهيم بوزير الصحة بالولاية الشمالية الدكتور ساتي حسن ساتي، وناقش الطرفان سبل تعزيز القطاع الصحي في الولاية، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة بمكتب الوكيل في مدينة بورتسودان الاربعاء.

أشاد الدكتور هيثم بالتقدم الملحوظ الذي يشهده القطاع الصحي بالشمالية، مؤكداً أن دعم الحكومة الاتحادية ساهم بشكل كبير في توطين الخدمات الصحية بالولايات، ومثمناً جهود حكومة الولاية في إعطاء الأولوية للصحة ضمن سياساتها. كما عبّر عن استعداد الوزارة الاتحادية لتسخير كافة إمكانياتها لدعم الولايات، مشيراً إلى أهمية الاستعداد لفصل الخريف وما يتطلبه من جاهزية صحية.

من جانبه، ثمّن الدكتور ساتي حسن دعم وزارة الصحة الاتحادية، واستعرض الوضع الصحي الراهن في الولاية، متحدثاً عن مشروعات التطوير الجارية، وعلى رأسها مشروع افتتاح مستشفى التضامن للطوارئ والإصابات.