زرع خلايا بنكرياسية تمكن مريض السكري من إنتاج الأنسولين

تمكَّن فريق من العلماء، من مساعدة مريض مصاب بداء السكَّري من النوع الأوَّل على إنتاج الأنسولين بنفسه، بعد خضوعه لعملية زرع خلايا بنكرياسية معدَّلة وراثيًّا للمرة الأولى على البشر.وأُجريت التعديلات؛ بهدف منع رفض الخلايا المزروعة من قبل الجهاز المناعي، ما ألغى الحاجة إلى الأدوية المثبطة للمناعة.

وفي هذه الدراسة التجريبية، خضع رجل يبلغ من العمر 42 عامًا، مصاب بالمرض منذ الطفولة، لعملية زرع خلايا جزرية مأخوذة من متبرع سليم، جرى حقنها في عضلة ساعده.

وخلال 12 أسبوعًا، بدأت الخلايا في إنتاج الأنسولين استجابة لارتفاع مستوى السكر في الدم بعد الوجبات، من دون أنْ يحتاج المريض إلى أدوية مثبطة للمناعة.

جريدة المدينة