تعاون بين شركة الجزيرة للطباعة والنشر ومطبعة المجموعة الدولية

ود مدني - ولاية الجزيرة بحث الدكتور كمال الدين عوض عبد الله مدير عام شركة الجزيرة للطباعة والنشر لدى لقائه بمكتبة صباح الاربعاء الأستاذ الرشيد قسم السيد مدير عام (شركة منن) للطباعة والنشر والتوزيع التابعة للمجموعة الدولية للطباعة والنشر السبل الكفيلة للتعاون والتنسيق لتطوير العمل وتوفير مايكنات الطباعة الحديثة ومدخلات الإنتاج للمنافسة في السوق المحلي والقومي . من جانبه أكد مدير شركة منن أن شركتة مؤهلة للإسهام في مجال طباعة الكتاب المدرسي والتسويق لتطلع مطبعة الولاية الرسمية بدورها الريادي مؤكداً جاهزيته لمزيد من التعاون للدفع بالخدمات الطباعية في الولاية . فيما رحب مدير عام شركة الجزيرة للطباعه والنشر بالزيارة وقال إنها إضافة لرصيد الشركة الخدمي والإنتاجي وفتح الطريق للخروج إلى المستوى القومي والاقليمي . سونا

اسماء عثمان محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

