الشاعرة داليا الياس ترد بقوة على القيادية بالحرية والتغيير حنان حسن بعد سخريتها من مقتل الشهيد مهند فضل: (ده ما جواز دبلوماسي ده كتاب أذكار “حصن المسلم” قطع شك مابتعرفيه طبعاً)

أثارت القيادية بتحالف قوى الحرية التغيير حنان حسن, غضب جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, وذلك بعد سخريتها من مقتل الشهيد مهند فضل.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن حنان حسن, كانت قد نشرت صورة للشهيد وزعمت من خلال إمتلاكه لجواز سفر دبلوماسي.

الشاعرة والصحفية والإعلامية داليا الياس, كانت من ضمن الذين ردوا على حنان حسن, وذلك بتدوينة عبر حسابها على فيسبوك.

وكتبت الصحفية في ردها على القيادية بالحرية والتغيير: (أولاً : حسبي الله ونعم الوكيل في نظرك وعافيتك وعرضك أنتِ ومن شايعك.).

وتابعت بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين: (ثانياً : ده ماجواز دبلوماسي ولا ده شكل الجواز الدبلوماسي ولا في سبب يخليه عنده جواز دبلوماسي… ده كتاب أذكار (حصن المسلم) قطع شك مابتعرفيه طبعاً… تفتكري زول مجاهد حيشيل معاه جواز ليه مثلاً؟!! ماشي كمبالا؟!!!).

وتابعت: (ثالثاَ : لو فرضنا عنده جواز دبلوماسي وآثر عليه التضحية دون البلد وناسها والجهاد في سبيل الحق والكرامة والبقاء داخل السودان فكتر ألف خيره وربنا يكرمه، في غيره شايلين جواز (سوداني) أزرق ومجتهدين عشان يجددوه وهم أساساً بايعين البلد وناسها بأبخس الأثمان في سوق العمالة وبيدافعوا عن دولة مزعومة عايزنها تقوم علي أنقاض السودان.

يدعون الإنسانية والتحضر، ويرفعون شعارات العدالة والسلام، وينادون بلا للحرب، ويحتفون شامتين في موت من هو أكرم منهم أجمعين….سبحان الله!!!).

وختمت داليا الياس, تدوينتها: (لاحول ولاقوة إلا بالله… وإنا لله وإنا إليه راجعون.. اللهم أنت تعلم وهم لايعلمون رحم الله الشهيد البطل (مهند) وتقبل منه ومن صحبه الميامين.).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)