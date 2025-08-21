الزراعة: حملة تفتيشية لمكافحة تهريب التقاوي

قامت الادارة العامة للتقاوي بوزارة الزراعة والري بحملة تفتيشية بسوق التقاوي بولاية سنار وذلك في إطار جولاتها لمكافحة تهريب التقاوي.

أكدت المدير العام للتقاوي بوزارة الزراعة والري دكتورة منى عثمان حرص الوزارة على منع التلاعب اوالغش في التقاوي.

وفى هذا الاطار قام تيم الإدارة العامة للتقاوي بسنار بقيادة الباشمهندس وائل عثمان مالك بحملة تفتيشية على سوق سنار (السوق الكبير) بمشاركة الأمن الاقتصادي بولاية سنار .

كشفت الحملة عن بيع تقاوي محلية مغشوشة ، اضافة الى تقاوي غير مصرح باستيرادها ، كما تم رصد بيع التقاوي من قبل جهات مرخصة لبيع المبيدات فقط .

وفي تصريح لدكتورة منى المدير العام اوضحت أن الادارة قامت بعدة توجيهات للشركات المخالفة فقد تم الغاء ترخيص بعض الشركات العاملة فى مجال التقاوي بينما تم توجيه إنذار نهائي إلى شركات أخري والزامهم بتسليم جميع التقاوي التي لا تتطابق مع ضوابط وشروط الاستيراد.