بالصورة.. وزير الإعلام السوداني ينعي الشهيدين مهند إبراهيم وأمين حسن بعبارات مؤثرة

نعى الأستاذ خالد الإعيسر, وزير الثقافة والإعلام والسياحة, الشهيدين مهند إبراهيم, وأمين حسن, بعد استشهادهما في معارك كردفان, أمس الأربعاء.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد نعى الإعيسر, الشهيدين بتدوينة مؤثرة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب وزير الثقافة والإعلام والسياحة, عبارات مؤثرة مرفقاً معها صورة للشهيدين, وقال: (تقبل الله الشهيدين مهند إبراهيم وأمين حسن، الذين ارتقيا في ميادين الشرف في كردفان دفاعا عن السودان).

وأضاف بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين: (وخطت دماؤهما الطاهرة، مع دماء جميع من استشهدوا في معركة الكرامة الوطنية، سطور العزة في سجل الوطن، وفي وجه الظلم والطغيان).

وختم الإعيسر تدوينته: (السودان لا يُبنى إلا بعزيمة الأحرار وتضحيات الشجعان, رحم الله الشهيدين، وتقبلهم في عليين، وألهم ذويهم الصبر والفخر بهذا المجد الخالد.. خالد الإعيسر وزير الثقافة والإعلام والسياحة).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)