واشنطن ودول حليفة تدعو إلى “هدن إنسانية” في السودان

عبر وسطاء بقيادة الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، عن انزعاجهم من استمرار تدهور الوضع الإنساني في السودان، ودعوا الطرفين المتناحرين إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين.

ويضم الوسطاء المعروفون باسم “متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح والسلام في السودان” الولايات المتحدة ومصر والسعودية ودولا أخرى.

وأضافت المجموعة في بيان أنها “تؤكد ضرورة الاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي، ويشمل ذلك الالتزامات بحماية المدنيين، ومنهم العاملون في مجال المساعدات ومبانيهم وأصولهم، وكذلك السماح بوصول المساعدات الإنسانية بسرعة ودون عوائق إلى جميع المحتاجين وتسهيلها”.

هجوم على قافلة إنسانية

في الوقت نفسه، تعرضت قافلة إنسانية تابعة لبرنامج الأغذية العالمي الأربعاء، لهجوم بالقرب من مدينة مليط التي تعاني المجاعة في شمال إقليم دارفور بالسودان، حسبما أفاد متحدث باسم الوكالة فرانس برس.

وقال المتحدث باسم الوكالة الأممية غيفت واتاناساثورن إن “ثلاثا بين 16 شاحنة ضمن قافلة كانت تحمل مواد غذائية منقذة للحياة” اشتعلت فيها النيران وتضررت، مؤكدا سلامة الطواقم الإنسانية.

منذ أبريل 2023

يذكر أن الحرب المستمرة في السودان منذ 15 أبريل (نيسان) 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي، أدت إلى كارثة إنسانية هائلة في البلاد.

إذ تسبب النزاع بسقوط عشرات آلاف القتلى، وتهجير أكثر من 13 مليون شخص بين نازح ولاجئ، فيما غرقت أنحاء عدة من البلاد في المجاعة، وفق فرانس برس.

