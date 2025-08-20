نشرت الفنانة السودانية, الشابة أفراح عصام, مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, حظي بتفاعل واسع من جمهورها. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد خطفت الفنانة الملقبة بحسناء الفن السوداني, الأضواء بإطلالة مبهرة عبرت من خلالها عن فخرها بسودانيتها. وأستعانت أفراح عصام, في المقطع الذي ظهرت فيه داخل سيارة بشوارع العاصمة المصرية القاهرة, بأغنية “راب” لإحدى المطربات وكتبت على المقطع (كلنا سودانين حتي لو كنا مجنسين). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. حسناء الفن السوداني أفراح عصام تفتخر بسودانيتها بإطلالة مبهرة (كلنا سودانين حتي لو كنا مجنسين) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.