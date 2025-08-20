شاهد بالصورة.. رئيس المريخ السابق آدم سوداكال يفاجي الجميع ويقترب من شراء وإمتلاك نادي أوروبي

نشرت صفحة تحمل اسم رئيس نادي المريخ السوداني, السابق آدم سوداكال, خبراً أثار ضجة واسعة بالأوساط الرياضية السودانية. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أكدت الصفحة أن سوداكال, في طريقه لإمتلاك نادي كرة قدم بإحدى الدول الأوروبية الشهيرة. وقالت الصفحة بعد نشر صورة لرئيس المريخ السابق من أحد الإستادات العالمية: (بات رئيس نادي المريخ السيد آدم سوداكال قريباً من امتلاك نادي أوروبي عريق ضمن دول أوربا الخمس التي تعتبر دورياتها أفضل خمس دوريات كرة قدم في أوروبا). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

