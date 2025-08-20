شاهد بالفيديو.. ناشط سوداني يسخر من الوقفة القوية للمغتربين بعد جمعهم مبلغ 800 ألف ريال لممرضة: (منافقين والناس بتموت بالجوع كان تخلوها تقعد في السجن عشان تتعلم وبكرة بترتكب نفس الخطأ تاني)

- 1/2
سخر ناشط سوداني, من الوقفة القوية للمغتربين السودانيين, مع ممرضة صدر في حقها حكم قضائي بالمملكة العربية السعودية, نتيجة خطأ طبي ارتكبته.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الممرضة رانيا حسن أحمد علي، صدر بحقها حكم قضائي بتغريمها 802 ألف ريال سعودي جراء خطأ طبي في قسم الحضانة المركزة للأطفال, بإحدى مستشفيات مدينة تبوك.
الناشط خرج في مقطع فيديو سخر فيه من الوقفة القوية للمغتربين وزملاء الممرضة في المجال الطبي, معتبراً أن ما قاموا به يعد “نفاق” نظراً لحوجة البعض في السودان, لهذه الأموال.
وقال بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين:(منافقين والناس بتموت بالجوع كان تخلوها تقعد في السجن عشان تتعلم وبكرة بترتكب نفس الخطأ تاني).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
