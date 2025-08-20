تنسيقية لجان المقاومة: اشتباكات ضارية تهز مدينة الفاشر

أعلنت تنسيقية لجان المقاومة بمدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، عن تجدد الاشتباكات العنيفة اليوم في المحورين الشمالي الغربي والشمالي الشرقي للمدينة. وأوضحت التنسيقية أن المعارك اندلعت منذ ساعات الصباح الأولى، وشهدت استخدامًا مكثفًا للأسلحة الثقيلة والخفيفة، مما أدى إلى تصاعد وتيرة التوتر داخل الأحياء السكنية القريبة من مواقع القتال.

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

