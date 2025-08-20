الوكالة الإيطالية تمول مشاريع للأشخاص ذوي الإعاقة بالبحر الاحمر بمبلغ 428 الف يورو

كشفت الأستاذة آمنة عبدالقادر الأمين العام لمجلس الاشخاص ذوي الاعاقة بولاية البحر الأحمر عن تمويل الوكالة الإيطالية لمشاريع دعم الاشخاص ذوي الاعاقة بمبلغ 428 الف يورو ،موضحة ان المشروع يحتوي على عدة محاور منها التوعية والتدريب والتمكين الاقتصادي بالإضافة إلى توفير المعينات

وقالت في تصريح ل(سونا) ان المشاريع تم الإعلان عنها عبر المحليات العشرة بولاية البحر الأحمر مشيرة الى ان المشروع بالتنسيق بين الجمعية الإيطالية والأشخاص ذوي الإعاقة بدأ بورشة تنويرية تتحدث عن سوق العمل مع الجهات ذات الصلة لاجازة دراسة المشروع وتم من خلالها تكوين لجنة من ممثل للأشخاص ذوي الإعاقة الولائي والاتحادي والمفوضية وزارة الصحة والقطاع الاجتماعي بالإضافة إلى ممثلين من إلاتحادات الأربعة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الخاص و عقدت اللجنة عدة اجتماعات لتحديد إحتياجات ومعينات الاشخاص ذوي الاعاقة.

واشارت آمنة الي بدء عمل المشاريع والاعلان عنها بمحليات ولاية البحر الأحمر بعدد 36 مشروعا كل مشروع قيمته 9 مليارات جنيه والمشروع يتم عبر التنافس واختيار كل شخص المشروع الذي يناسبه وفق شروط ومعاينات منها ان يكون المتقدم في عمر ١٨ عام فما فوق وبطاقة إعاقة وأوراق ثبوتية وسيرة ذاتية بالإضافة لدراسة الجدوى ،معلنة ان اخر يوم لاستلام المشاريع 15 سبتمبر المقبل لنبدأ مرحلة التدريب بالتعاون مع جمعية الاعمال الصغيرة.

وذكرت حول التعاون في الجانب الصحي مع وزارة الصحة ان هنالك عمل كبير من وزارة الصحة في صيانة مراكز (لابات) المكفوفين بحي المطار بالإضافة إلى صيانة معهد الأمل ٧ ومعهد للاعاقة الذهنية وعدد ٨ مراكز بالمراكز والمدارس التأهيلية منها مركز الشفاء واحمد قاسم ومركز محمد الحسن للسكري .