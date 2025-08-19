والي نهر النيل يعلن عن ترتيبات أمنية جديدة في محلية عطبرة

اعلن والي نهر النيل الدكتور محمد البدوي عبد الماجد، الاثنين، عن ترتيبات أمنية جديدة في محلية عطبرة ووجه بتفعيل الشرطة المجتمعية في كل انحاء الولاية بالتركيز على مدن المحليات.

وقال والي نهر النيل عقب اداء واجب العزاء في الفقيد مبارك جابر عباس مدني المشهور ب( مبارك بيوضة) الذي وجد مقتولا في احد أحياء عطبرة ،قال الوالي ان المجتمع في محلية عطبرة مجتمع متسامح ومتعارف لكن مدينة عطبرة وغيرها من مدن الولاية لم تعد ملكا لاهلها لأن مزاياها جلبت العديد من البشر.

واكد ان كل القضايا لم تعد عصية على الاجهزة الأمنية المختصة وهي صاحبة خبرة وقريبا جدا سيكون قتلة (مبارك) في قبضة السلطات ومن بعدها يد العدالة .

وترحم الوالي على الفقيد الذي كان جزءا معروفا من اهالي عطبرة ورمزا اعلاميا من خلال طبيعة عمله.

الى ذلك قال المدير التنفيذي لمحلية عطبرة محمد عباس رحمة ان الفقيد كان واحد من أفراد المحلية وعمل في كل مناسباتها وعضوا فاعلا وسط المجتمع العطبراوي.