لجنة طوارئ الخريف بالخرطوم تشدد على قيام حملات مكثفة للقضاء على نواقل الأمراض وأماكن التوالد

وجهت اللجنة العليا لطوارئ الخريف بمحلية الخرطوم خلال اجتماعها الدوري الاثنين بمضاعفة الجهود في عمليات إصحاح البيئة والنظافة والقضاء على نواقل الأمراض وتجفيف مصادر المياه الراكدة وتجمعات الأمطار بجانب استهداف مناطق توالد البعوض والذباب من خلال حملات متواصلة ومكثفة بإسناد مجتمعي. وأكد الاجتماع برئاسة المدير التنفيذي للمحلية عبد المنعم البشير بأهمية تعظيم الدور الشعبي من خلال الحملات لدرء آثار الخريف والأمراض المتعلقة بالفصل وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات ذات الصلة حتى تجاوز فصل الخريف وذروة الأمطار من خلال عمل متكامل وتنسيق محكم بين جميع المكونات، إلى ذلك وجه الاجتماع اللجنة المختصة بنبش ونقل الرفاة المقبورة سطحيا والتي تمت مواراتها الثرى اثناء الحرب وجهها ببدء متابعة فتح البلاغات لدى النيابة وتحديد هوية المقبورين في المناطق المستهدفة قبل مباشرة إجراءات اعادة الدفن بالمقابر بالتنسيق مع اللجنة الولائية المختصة. كما اطلعت اللجنة علي التنسيق مع المركز القومي لإزالة الألغام لعمل مسح شامل للمناطق المستهدفة بالنظافة وتطهير المصارف الرئيسة والفرعية بهدف إزالة الأجسام الخطرة ومخلفات الحرب قبل الشروع في العمل بجانب توجيه مهندسي الوحدات الإدارية بإزالة مخلفات المصارف والأنقاض والنفايات بالتنسيق مع وزارة البنى التحتية بالولاية وهيئة النظافة وادارة الآليات فور الانتهاء من عمليات فتح ونظافة المصارف. سونا

اسماء عثمان محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

